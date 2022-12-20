Космонавт рассказал об обстановке на борту МКС после ЧП на «Союзе МС-22»

"Сейчас обстановка на борту вполне приемлемая, температура везде отличная, вполне комфортная. Внутри корабля сейчас порядка плюс 27 градусов. Экипаж чувствует себя прекрасно, иногда внутри проводим тестовые работы", - сказал Прокопьев во вторник во время общения с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, трансляцию которого вело NASA.