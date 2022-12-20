Космонавт рассказал об обстановке на борту МКС после ЧП на «Союзе МС-22»

Обстановка на борту российского сегмента МКС приемлемая, температура в корабле "Союз МС-22", где произошло повреждение радиатора, около плюс 27 градусов, сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев.
"Сейчас обстановка на борту вполне приемлемая, температура везде отличная, вполне комфортная. Внутри корабля сейчас порядка плюс 27 градусов. Экипаж чувствует себя прекрасно, иногда внутри проводим тестовые работы", - сказал Прокопьев во вторник во время общения с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, трансляцию которого вело NASA.
По словам космонавта, подобные нештатные ситуации экипаж проходил при подготовке к полету.
"Для нас все идет так, как мы отрабатывали на Земле", - добавил он.