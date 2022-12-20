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49 минут назад

Космонавт рассказал об обстановке на борту МКС после повреждения радиатора "Союза МС-22"

ТАССиещё 1

Обстановка на борту российского сегмента МКС приемлемая, температура в корабле "Союз МС-22", где произошло повреждение радиатора, около плюс 27 градусов, сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев.

Космонавт рассказал об обстановке на борту МКС после ЧП на «Союзе МС-22»
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас обстановка на борту вполне приемлемая, температура везде отличная, вполне комфортная. Внутри корабля сейчас порядка плюс 27 градусов. Экипаж чувствует себя прекрасно, иногда внутри проводим тестовые работы", - сказал Прокопьев во вторник во время общения с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, трансляцию которого вело NASA.

По словам космонавта, подобные нештатные ситуации экипаж проходил при подготовке к полету.

"Для нас все идет так, как мы отрабатывали на Земле", - добавил он.

Наука и техника,Сергей Прокопьев,Юрий Борисов,Роскосмос,NASA,
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