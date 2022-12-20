Ледники Гренландии тают в 100 раз быстрее ожидаемого

Ученые из Ратгерского университета разработали компьютерную модель, позволяющую вычислить скорость таяния гренландских ледников. Она впервые учитывает особые условия взаимодействия льда и воды во фьордах острова, сообщает Geophysical Research Letters.

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Ранее в прогнозах использовались модели, созданные для Антарктиды. Но на Южном полюсе ледяные пласты плавают поверх воды. В Гренландии с ее вертикальными фронтами ледников ситуация совершенно иная. Ученые пришли к выводу, что такой подход привел к неверным представлениям о скорости таяния льда.Авторы новой научной работы воспользовались роботизированными лодками, чтобы достичь труднодоступных мест гренландских фьордов. Они обнаружили, что в заливах присутствуют теплые течения, которые подтачивают лед и приводят к отколу айсбергов.

Компьютерная модель, основанная на уточненных данных, показала, что ранее скорость таяния ледников Гренландии недооценивали. Они исчезают в 100 раз быстрее, чем считалось.

Этот процесс может иметь далеко идущие последствия. Так, смешивание холодной пресной воды с ледников и более теплой морской воды меняет циркуляцию океана на значительном расстоянии. Кроме того, не стоит забывать о роли гренландских ледников в подъеме уровня Мирового океана. Если ледяной щит полностью растает, он возрастет на шесть метров.