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17 минут назад

Борисов сообщил, что астронавты на МКС протянули руку помощи в ситуации с "Союзом МС-22"

ТАСС

Американские коллеги российских космонавтов на МКС протянули руку помощи в ситуации с кораблем "Союз МС-22", у которого поврежден радиатор внешней системы терморегулирования. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов во вторник во время общения с российским экипажем станции.

"Передайте привет всему американскому коллективу, они проявили себя в этой ситуации достойно, протянули руку помощи. Но я надеюсь, что мы и сами справимся", - сказал он во время переговоров, трансляцию которых ведет NASA.

По словам главы Роскосмоса, экипаж МКС всему миру подает пример, как надо работать вместе в самых непростых ситуациях.

Глава "Роскосмоса" раскрыл размер отверстия в отсеке «Союз МС-22»

"Пусть многие политики поучатся у вас", - добавил Борисов.

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