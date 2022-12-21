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27 минут назад

Samsung сыграет на вашей ностальгии, выпустив скоро чехлы с покемонами

Ferra.ruиещё 1

26 декабря Samsung выпустит чехлы на тему покемонов для Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Buds, а также тематический ремешок для Galaxy Watch 4 и Watch 5. Если при их виде у вас появилось чувство ностальгии, готовьте кошельки.

Samsung выпустит чехлы с покемонами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Нельзя не отметить, что лучшим из коллекции является чехол в виде покебола для наушников Samsung Galaxy Buds, но и остальные экземпляры новой коллекции наверняка найдут своего покупателя. Серия будет доступна на сайте Samsung 26 декабря. Samsung говорит, что они будут доступны в "ограниченном количестве", поэтому держите кошелек неподалеку.

Samsung
Samsung
Samsung

Чехол-кольцо для Galaxy Z Flip 4 обойдется вам в $49,99 – столько же, кстати, придется отдать и за покебол для наушников. Ремешки имеют более “щадящие” цены: $19,99.

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