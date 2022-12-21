Samsung выпустит чехлы с покемонами

26 декабря Samsung выпустит чехлы на тему покемонов для Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Buds, а также тематический ремешок для Galaxy Watch 4 и Watch 5. Если при их виде у вас появилось чувство ностальгии, готовьте кошельки.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Нельзя не отметить, что лучшим из коллекции является чехол в виде покебола для наушников Samsung Galaxy Buds, но и остальные экземпляры новой коллекции наверняка найдут своего покупателя. Серия будет доступна на сайте Samsung 26 декабря. Samsung говорит, что они будут доступны в "ограниченном количестве", поэтому держите кошелек неподалеку.

Samsung

Samsung

Samsung