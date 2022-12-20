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48 минут назад

Samsung представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч и с быстрой зарядкой

Ferra.ru

Компания Samsung представила собственный внешний аккумулятор, ёмкостью 10 000 мАч — Galaxy Battery Pack.

Samsung представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Устройство получило приятный дизайн и достаточно малый вес — всего 200 г. При этом повербанк может похвастаться быстрой зарядкой на 25 Вт и двумя портами USB-C. Последние и позволяют воспользоваться ускоренным пополнением заряда устройств.

Если к новинке подключить сразу два девайса, то максимальная скорость зарядки упадёт до 9 Вт. Судя по всему, это сделано для безопасности.

К сожалению, пока что Galaxy Battery Pack доступен лишь на бельгийском сайте Samsung. При этом даже там нет никакой информации о цене новинки. Как скоро устройство можно будет купить за пределами страны — неизвестно.

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