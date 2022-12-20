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26 минут назад

Маск обещал изменить опросы в Twitter

Lenta.ru

Владелец социальной сети Twitter и американский миллиардер Илон Маск обещал изменить механизм голосования в опросах. Об этом он написал в своем официальном аккаунте.

Маск обещал изменить опросы в Twitter
Фото: ТАССТАСС

Маск обещал сделать голосование в опросах Twitter закрытым, чтобы в нем могли участвовать только пользователи с подпиской Blue.

«Хорошая мысль. Twitter внесет это изменение», — ответил предприниматель на комментарий одного из пользователей соцсети, в котором он заявил, что только людей с подпиской следует наделить правом участвовать в голосованиях, связанных с политикой соцсети.

19 декабря Илон Маск запустил опрос о своем уходе с поста главы Twitter. Согласно результатам голосования, пользователи соцсети считают, что бизнесмену следует оставить свою должность.

«Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться», — прокомментировал итоги опроса Маск.

Наука и техника,Илон Маск,
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