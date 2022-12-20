Земле грозит массовое вымирание видов к 2100 году

Эксперты предупредили, что прежние расчеты потери биоразнообразия были неверны поскольку не учитывали фактор совместного вымирания. Об этом говорится в статье издания Daily Mail.
Ученые отметили, что изменение климата и деятельность человека к 2050 году приведут к потере до 10% всех животных и растений планеты.
Для своих расчетов ученые ввели в компьютер данные о более чем 15 тысячами пищевых цепочек.
Отмечается, что согласно модели, полученной компьютером, к 2100 году на Земле вымрет около 27% видов.
Ученые рассказали, что в своем исследовании придерживались предположения, что с исчезновением кормовой базы погибнут травоядные, а после придет черед хищников, которые на них охотились.
Усредненный прогноз предполагает потерю 13% биоразнообразия к концу столетия.
Авторы исследования заявили, что совместное вымирание повысит скорость исчезновения уязвимых видов на 184%.