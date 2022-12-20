Земле грозит массовое вымирание видов к 2100 году

Эксперты предупредили, что прежние расчеты потери биоразнообразия были неверны поскольку не учитывали фактор совместного вымирания. Об этом говорится в статье издания Daily Mail.

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Ученые отметили, что изменение климата и деятельность человека к 2050 году приведут к потере до 10% всех животных и растений планеты.

Для своих расчетов ученые ввели в компьютер данные о более чем 15 тысячами пищевых цепочек.

Отмечается, что согласно модели, полученной компьютером, к 2100 году на Земле вымрет около 27% видов.

Ученые рассказали, что в своем исследовании придерживались предположения, что с исчезновением кормовой базы погибнут травоядные, а после придет черед хищников, которые на них охотились.

Усредненный прогноз предполагает потерю 13% биоразнообразия к концу столетия.