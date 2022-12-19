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14 минут назад

Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта

Газета.Ru

Российский президент Владимир Путин подтвердил планы в следующем году отправить на Международную космическую станцию (МКС) белорусского космонавта, передает ТАСС.

Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он также отметил, что страны сотрудничают в том числе и в освоении космоса.

«В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта», — сказал глава государства по итогам переговоров с коллегой Лукашенко.

До этого Путин поручил организовать полет гражданина Белоруссии на орбиту на российском корабле. После в Белоруссии сформировали списки кандидатов и отправили его в «Роскосмос».

О том, как формировался этот список, можно прочитать в интервью председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимира Гусакова «Газете.Ru».

30 июня экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о начале отбора среди белорусских претендентов на полет в космос.

Наука и техника,Владимир Гусаков,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,РАН,
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