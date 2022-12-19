Глава Redmi пересел с флагманского Xiaomi 13 Pro на неизвестный смартфон бренда

Не так давно Xiaomi представила свежую флагманскую линейку — Xiaomi 13. С тех пор глава бренда Redmi Лу Вейбинг не раз был замечен на публике и в соцсетях с Pro-версией устройства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но не так давно он опубликовал в своём Weibo-аккаунте пост, сделанный на совершенно новое, неизвестное устройство. Это подметили многочисленные фанаты компании.

По мнению инсайдеров и экспертов, этим неизвестным устройством является одна из моделей грядущей линейки Redmi K60: K60E, K60 или K60 Pro. Учитывая, что обычно руководители Xiaomi оставляют такие намёки примерно за неделю-две до анонса смартфонов, можно предположить, что соответствующая презентация состоится в самом начале января 2023 года.