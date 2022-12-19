В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
36 минут назад

Меняет как перчатки: глава Redmi пересел с флагманского Xiaomi 13 Pro на неизвестный смартфон бренда

Ferra.ru

Не так давно Xiaomi представила свежую флагманскую линейку — Xiaomi 13. С тех пор глава бренда Redmi Лу Вейбинг не раз был замечен на публике и в соцсетях с Pro-версией устройства.

Глава Redmi пересел с флагманского Xiaomi 13 Pro на неизвестный смартфон бренда
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но не так давно он опубликовал в своём Weibo-аккаунте пост, сделанный на совершенно новое, неизвестное устройство. Это подметили многочисленные фанаты компании.

По мнению инсайдеров и экспертов, этим неизвестным устройством является одна из моделей грядущей линейки Redmi K60: K60E, K60 или K60 Pro. Учитывая, что обычно руководители Xiaomi оставляют такие намёки примерно за неделю-две до анонса смартфонов, можно предположить, что соответствующая презентация состоится в самом начале января 2023 года.

Напомним, что ранее Вейбинг уже предсказал смерть игровых смартфонов в следующем году. По его словам, современные флагманы сами по себе справляются с геймерскими задачами без необходимости выпускать отдельные версии для этих целей.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители