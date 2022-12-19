Расширение производства iPhone в Индии могут заблокировать мелкие фермеры

Расширение производства iPhone в Индии — один из ключевых способов, с помощью которых Apple пытается уменьшить свою зависимость от Китая. Однако новый отчёт предполагает, что мелкие фермеры и местные чиновники могут усложнить жизнь компании.

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Проблема в том, что в Индии существует три уровня управления: национальный, государственный и местный. Они нередко конфликтуют между собой. Если национальное правительство полностью поддерживает рост производственной экономики, то местные органы власти часто больше озабочены защитой существующего землепользования и выступают против новых разработок.