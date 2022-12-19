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36 минут назад

Физик объяснил, как могут быть возможны путешествия во времени без парадоксов

Ferra.ru

Учёные продолжают рассуждать о том, возможны ли путешествия во времени. Ранее многие из них говорили, что такая ситуация привела бы к парадоксам. Например, если вы вернётесь в прошлое и помешаете родителям встретиться, то как вы вообще можете существовать? Студент-физик Жермен Тобар из Университета Квинсленда в Австралии придумал, как можно обойти эти парадоксы.

Физик объяснил, как могут быть возможны путешествия во времени без парадоксов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как пояснил Тобар, «классическая динамика говорит, что если вы знаете состояние системы в определённое время, вы можете узнать всю историю системы. Однако общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование временных петель или путешествий во времени, когда событие может быть как в прошлом, так и в будущем само по себе, что теоретически переворачивает изучение динамики с ног на голову.

Однако расчёты показывают, что пространство-время потенциально может адаптироваться, чтобы избежать парадоксов. Например, можно представить себе путешественника во времени, который отправляется в прошлое, чтобы остановить распространение болезни. Если миссия будет успешной, то у путешественника во времени просто не будет знания об этой болезни и намерения вернуться в прошлое.

Работа Тобара предполагает, что болезнь в этой ситуации всё же ускользнет каким-то другим путём. Получается, что бы ни делал путешественник во времени, болезнь не остановить. То есть, как бы вы ни пытались создать парадокс, события всегда будут корректироваться сами собой, чтобы избежать каких-либо несоответствий.

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