Физик объяснил, как могут быть возможны путешествия во времени без парадоксов

Учёные продолжают рассуждать о том, возможны ли путешествия во времени. Ранее многие из них говорили, что такая ситуация привела бы к парадоксам. Например, если вы вернётесь в прошлое и помешаете родителям встретиться, то как вы вообще можете существовать? Студент-физик Жермен Тобар из Университета Квинсленда в Австралии придумал, как можно обойти эти парадоксы.

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Как пояснил Тобар, «классическая динамика говорит, что если вы знаете состояние системы в определённое время, вы можете узнать всю историю системы. Однако общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование временных петель или путешествий во времени, когда событие может быть как в прошлом, так и в будущем само по себе, что теоретически переворачивает изучение динамики с ног на голову.

Однако расчёты показывают, что пространство-время потенциально может адаптироваться, чтобы избежать парадоксов. Например, можно представить себе путешественника во времени, который отправляется в прошлое, чтобы остановить распространение болезни. Если миссия будет успешной, то у путешественника во времени просто не будет знания об этой болезни и намерения вернуться в прошлое.