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42 минуты назад

Астрономы смогли измерить скрытую энергию гамма-всплеска

Газета.Ru

Астрономы измерили энергию гамма-всплеска GRB191221B. Об этом сообщает Университет Тохоку.

Астрономы смогли измерить скрытую энергию гамма-всплеска
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гамма-всплески — это одни из самых ярких событий во вселенной, которые можно наблюдать с Земли. Их разделяют на короткие (10 мс — 2 сек) и длинные (от 2 сек до нескольких часов). Первый тип возникает при слиянии нейтронных звезд или черных дыр, второй — при вспышке сверхновых массивных звезд. При этом проблемой является расчет мощности исходного взрыва на основании мощности дошедшей до астрономов вспышки, поскольку неизвестна эффективность преобразования одного в другое. При этом, помимо гамма-лучей, эти источники испускают радиоволны и видимый свет.

Тайваньские и японские ученые смогли определить исходную энергию длинного всплеска с помощью анализа поляризации дошедшего до Земли света. Авторы исследовали всплеск GRB191221B, произошедший 21 декабря 2019 года, с помощью оптического телескопа VLT и радиотелескоп ALMA. Удалось измерить поляризацию в этих двух диапазонах, причем видимый свет был поляризован сильнее, чем радиоволны.

Анализ этой разницы позволил астрономам определить, как протекал гамма-всплеск и вычислить его энергию. При учете скрытой энергии команда обнаружила, что общая энергия была примерно в 3,5 раза больше, чем считалось ранее. Поскольку энергия взрыва преобразуется из гравитационной энергии звезды-прародителя, возможность измерить это значение имеет важные последствия для определения масс звезд. В том числе, по гамма-всплескам, вероятно, удастся отследить первые звезды о вселенной.

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