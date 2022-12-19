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36 минут назад

Константин Могилевский назначен замглавы Минобрнауки России

Елена Прошина

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский назначен на пост замглавы Минобрнауки РФ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Константин Могилевский назначен замглавы Минобрнауки России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Валерий Фальков представил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского», – говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь он будет курировать работу департамента информационной политики, комплексной безопасности, а также департамента международного сотрудничества

Константин Могилевский занимает должность в правлении Российского исторического общества с 2012 года. С 2016 года он стал исполнительным директором фонда «История Отечества» – эта организация популяризирует историю России как в пределах страны, так и за границей.

Ранее российские учёные обсудили популяризацию науки среди населения.

Наука и техника,Валерий Фальков,Константин Могилевский,Минобрнауки России,
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