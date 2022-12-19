Константин Могилевский назначен замглавы Минобрнауки России

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский назначен на пост замглавы Минобрнауки РФ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Валерий Фальков представил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского», – говорится в сообщении.
Уточняется, что теперь он будет курировать работу департамента информационной политики, комплексной безопасности, а также департамента международного сотрудничества
Константин Могилевский занимает должность в правлении Российского исторического общества с 2012 года. С 2016 года он стал исполнительным директором фонда «История Отечества» – эта организация популяризирует историю России как в пределах страны, так и за границей.
Ранее российские учёные обсудили популяризацию науки среди населения.