Константин Могилевский назначен замглавы Минобрнауки России

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский назначен на пост замглавы Минобрнауки РФ . Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что теперь он будет курировать работу департамента информационной политики, комплексной безопасности, а также департамента международного сотрудничества

Константин Могилевский занимает должность в правлении Российского исторического общества с 2012 года. С 2016 года он стал исполнительным директором фонда «История Отечества» – эта организация популяризирует историю России как в пределах страны, так и за границей.