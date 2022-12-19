Глава "Роскосмоса" раскрыл размер отверстия в отсеке «Союз МС-22»

Размер отверстия в приборно-агрегатном отсеке корабля «Союз МС-22» достигает 0,8 мм, рассказал журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Видео доступно в Telegram-канале «Известий».

Борисов подчеркнул, что температура на борту космического корабля стабилизирована, она не поднимается выше 30 градусов. Проверка показала, что аппарат находится в работоспособном состоянии.

По его словам, предварительный осмотр позволил оценить масштабы повреждений. Выяснилось, что в отсеке есть «маленькая дырочка, где-то 0,8 мм». Именно она привела к разгерметизации.