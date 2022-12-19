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44 минуты назад

Глава "Роскосмоса" раскрыл размер отверстия в отсеке «Союз МС-22»

Илья Родин

Размер отверстия в приборно-агрегатном отсеке корабля «Союз МС-22» достигает 0,8 мм, рассказал журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Видео доступно в Telegram-канале «Известий».

Борисов подчеркнул, что температура на борту космического корабля стабилизирована, она не поднимается выше 30 градусов. Проверка показала, что аппарат находится в работоспособном состоянии.

По его словам, предварительный осмотр позволил оценить масштабы повреждений. Выяснилось, что в отсеке есть «маленькая дырочка, где-то 0,8 мм». Именно она привела к разгерметизации.

Установлено точное место повреждения «Союза МС-22»

Экипажу корабля ничего не угрожает, он находится на МКС. В конце декабря будет принято решение по выходу из создавшейся неприятной ситуации, резюмировал глава госкорпорации.

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