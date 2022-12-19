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18 минут назад

Илон Маск прокомментировал результат опроса о его будущем в Twitter

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск заявил, что пока не может назвать имя человека, который возглавит соцсеть Twitter после ухода с поста гендиректора. Об этом пишет Business Insider.

Илон Маск прокомментировал результат опроса о его будущем в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне Маск опубликовал в соцсети опрос, в котором предложил подписчикам выбрать, должен ли он уйти с поста главы Twitter или остаться. Он подчеркнул, что учтет требования пользователей. В опросе приняли участие 17,5 млн человек. Свыше половины из них (57,5%) проголосовали за его уход.

Бизнесмен подчеркнул в посте на своей странице в соцсети, что пока не выбрал преемника. Он уточнил, что «из тех, кто действительно сможет спасти существование Twitter, никому не нужна эта работа».

Предприниматель резюмировал, что проблема заключается не в том, чтобы найти человека на эту должность. Требуется отыскать того, что действительно сможет поддерживать функционирование Твиттер.

Илон Маск больше не самый богатый человек мира

Ранее сообщалось, что зрители бурно освистали Маска на шоу известного американского комика Дэйва Шаппелла.

Наука и техника,Илон Маск,
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