Илон Маск прокомментировал результат опроса о его будущем в Twitter

Бизнесмен Илон Маск заявил, что пока не может назвать имя человека, который возглавит соцсеть Twitter после ухода с поста гендиректора. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что накануне Маск опубликовал в соцсети опрос, в котором предложил подписчикам выбрать, должен ли он уйти с поста главы Twitter или остаться. Он подчеркнул, что учтет требования пользователей. В опросе приняли участие 17,5 млн человек. Свыше половины из них (57,5%) проголосовали за его уход.

Бизнесмен подчеркнул в посте на своей странице в соцсети, что пока не выбрал преемника. Он уточнил, что «из тех, кто действительно сможет спасти существование Twitter, никому не нужна эта работа».

Предприниматель резюмировал, что проблема заключается не в том, чтобы найти человека на эту должность. Требуется отыскать того, что действительно сможет поддерживать функционирование Твиттер.