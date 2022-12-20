Samsung представила сверхдешевый смартфон с емким аккумулятором

Ещё несколько лет назад Xiaomi пыталась отбить покупателей у крупных брендов, таких как Apple и Samsung. Как иронично, что временами сейчас всё с точностью до наоборот.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Компания Samsung представила в Индии сразу два новых смартфона — Galaxy A04 и Galaxy A04e. Оба устройства относятся к сверхбюджетному ценовому сегменту. И учитывая, что они предлагают за свою стоимость, корейский бренд явно создавал их для жёсткой конкуренции с Xiaomi.

Так, основой для обоих устройств стал чип Helio P35 от MediaTek, а их 6,5-дюймовые дисплеи могут похвастаться разрешением FullHD+ и вырезами в форме капли под 5 Мп камеру. Основные камеры смартфонов отличаются: 50 и 2 Мп в Galaxy A04 и 13 и 2 Мп в Galaxy A04e.

Из отличий также можно отметить объём внутренней памяти в базовых версиях. Это 64 ГБ у Galaxy A04 и 32 ГБ у Galaxy A04e. При этом оба аппарата получили 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 5000 мАч и Android 12 из коробки.