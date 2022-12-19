Илон Маск отреагировал на опрос о своем уходе с поста главы Twitter

Новый глава Twitter Илон Маск заявил, что в ближайшее время внутри компании не будет преемника, который возглавит соцсеть в случае его ухода с поста генерального директора. Об этом сообщает Business Insider.

Таким образом он отреагировал на сообщения пользователей Twitter. Некоторые из них предположили, что Маск уже выбрал нового главу.

«Из тех, кто действительно сможет спасти существование Twitter, никому не нужна эта работа гендиректором», — отметил миллиардер.

Комментарии бизнесмена появились вскоре после того, как он опубликовал опрос, в котором предложил пользователям выбрать, должен ли он уйти с поста главы Twitter или остаться. Маск заверил, что намерен последовать решению большинства.

«Вопрос не в том, чтобы найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет поддерживать существование Twitter», — заключил Маск.