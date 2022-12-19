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33 минуты назад

Илон Маск отреагировал на опрос о своем уходе с поста главы Twitter

Газета.Ru

Новый глава Twitter Илон Маск заявил, что в ближайшее время внутри компании не будет преемника, который возглавит соцсеть в случае его ухода с поста генерального директора. Об этом сообщает Business Insider.

Илон Маск отреагировал на опрос о своем уходе с поста главы Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом он отреагировал на сообщения пользователей Twitter. Некоторые из них предположили, что Маск уже выбрал нового главу.

«Из тех, кто действительно сможет спасти существование Twitter, никому не нужна эта работа гендиректором», — отметил миллиардер.

Комментарии бизнесмена появились вскоре после того, как он опубликовал опрос, в котором предложил пользователям выбрать, должен ли он уйти с поста главы Twitter или остаться. Маск заверил, что намерен последовать решению большинства.

Илон Маск больше не самый богатый человек мира

«Вопрос не в том, чтобы найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет поддерживать существование Twitter», — заключил Маск.

Ранее сообщалось, что в опросе приняли участие 17,5 млн человек, из которых 57,5% проголосовали за уход предпринимателя с поста генерального директора Twitter.

Наука и техника,Илон Маск,
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