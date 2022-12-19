Астрономы выяснили, как галактики меняют свою форму

Исследователи смогли ответить на вопрос десятилетней давности об эволюции галактик, используя возможности искусственного интеллекта в своих исследованиях.

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С тех пор как в 1926 году была изобретена последовательность Хаббла, которая классифицирует морфологию галактик, астрономы совершенствуют наше понимание эволюции и морфологии галактик по мере развития технологий.

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К 1970-м годам исследователи убедились, что одиночные галактики, как правило, имеют спиральную форму, а те, что обнаружены в скоплениях галактик, скорее всего, будут эллиптическими и линзовидными.

Опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society новое исследование, проведенное астрономами из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), раскрыло причину этих различий в формах галактик.

Ведущий автор, доктор Джоэл Пфеффер из Университета Западной Австралии, сказал, что исследование объясняет "соотношение морфологии и плотности", когда скопившиеся галактики кажутся более гладкими и невыразительными, чем их одиночные аналоги.

«Мы обнаружили, что при скоплении большого количества галактик происходит несколько разных вещей», - сказал доктор Джоэл Пфеффер. – «Спиральные рукава галактик очень хрупкие. По мере увеличения плотности в скоплениях галактик спиральные галактики начинают терять свой газ. Эта потеря газа заставляет их "сбрасывать" свои спиральные рукава и изменять свою форму на линзовидную. Другой причиной являются слияния галактик, при которых две или более спиральные галактики могут сталкиваться друг с другом, образуя одну большую эллиптическую галактику».

В исследовании использовалось моделирование EAGLE для детального анализа группы галактик с помощью алгоритма искусственного интеллекта для классификации галактик по их форме.

Алгоритм на основе нейронной сети может классифицировать почти 20 000 галактик в минуту.

Результаты моделирования точно соответствуют тому, что наблюдалось во Вселенной, что дает исследователям уверенность в использовании результатов моделирования для интерпретации наблюдений скоплений галактик.

Исследование также выявило несколько линзовидных галактик за пределами областей с высокой плотностью, причем моделирование предполагает, что они были созданы в результате слияния двух галактик.