Погибающая планета тянется к звезде-убийце

Существует теория, что стареющая звезда главной последовательности начинает притягивать к себе окружающие экзопланеты, которые в итоге погибают. Теперь астрономы впервые наблюдали этот процесс. Орбита экзопланеты Kepler-1658b, вращающейся вокруг умирающей звезды, с каждым годом становится все короче. Рано или поздно притяжение звезды окончательно погубит экзопланету. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Фото: InScience InScience

Каждая звезда главной последовательности рано или поздно умрет. Наше Солнце, например, через 7 млрд лет раздуется до размеров красного гиганта, а затем скинет оболочку и превратится в белого карлика. Такую эволюцию звезд астрономы уже неплохо изучили в ходе наблюдений и моделирований.

Видео дня

Однако в этой истории остается темное пятно. Звезды могут быть окружены планетами (как наше Солнце). Что происходит с ними, когда звезда стареет и умирает? Вероятно, они должны погибнуть вместе с ней. Ранее астрономы находили доказательства того, что экзопланеты начинают по спирали приближаться к своей погибающей звезде, так как та поглощает энергию с орбит.

Теперь ученые впервые смогли напрямую наблюдать этот процесс. Главным героем стала экзопланета Kepler-1658b, открытая космическим телескопом Kepler. Этот объект относится к горячим юпитерам, планетам, которые по массе и размеру похожи на Юпитер, но расположены очень близко к звезде-хозяину. Расстояние между Kepler-1658b и его звездой в восемь раз меньше, чем между Меркурием и Солнцем. Такая близость не оставила экзопланете никаких шансов на выживание.

Ученые несколько лет наблюдали за планетой с разных телескопов. Аппараты фиксировали транзиты — моменты, когда экзопланета оказывается между телескопом и наблюдаемой звездой. Светило оказывается частично закрыто, поэтому его яркость падает. Эти затемнения и говорят ученым о том, что экзопланета совершила полный оборот. Наблюдая за транзитами Kepler-1658b, астрономы обнаружили, что интервалы между ними медленно, но неуклонно уменьшаются, то есть планета все быстрее совершает круг по орбите. Расчеты показали, что время между транзитами уменьшается примерно на 131 миллисекунду после каждого события. Раз экзопланета все чаще делает круг по орбите, то орбита уменьшается. Следовательно, Kepler-1658b постепенно «падает» на свою звезду.