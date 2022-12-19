Изменено время отправки корабля на замену «Союзу МС-22»

Резервный корабль на смену «Союзу МС-22» может быть подготовлен при необходимости к 19 февраля 2023 года, а не к 16 марта, как планировалось ранее, рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Борисов подчеркнул, что если ситуация на МКС будет развиваться по «какой-то другой траектории», то будет введен в действие запасной вариант.

Гендиректор госкорпорации уточнил, что в этом случае корабль для эвакуации экипажа «Союза МС-22» будет подготовлен значительно быстрее. Пуск будет осуществлен предположительно 19 февраля.

Борисов уточнил, что корабль уже находится на космодроме «Байконур», проходит положенные проверки.