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16 минут назад

Изменено время отправки корабля на замену «Союзу МС-22»

Илья Родин

Резервный корабль на смену «Союзу МС-22» может быть подготовлен при необходимости к 19 февраля 2023 года, а не к 16 марта, как планировалось ранее, рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет РИА «Новости».

Изменено время отправки корабля на замену «Союзу МС-22»
Фото: ТАССТАСС

Борисов подчеркнул, что если ситуация на МКС будет развиваться по «какой-то другой траектории», то будет введен в действие запасной вариант.

Гендиректор госкорпорации уточнил, что в этом случае корабль для эвакуации экипажа «Союза МС-22» будет подготовлен значительно быстрее. Пуск будет осуществлен предположительно 19 февраля.

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Борисов уточнил, что корабль уже находится на космодроме «Байконур», проходит положенные проверки.

Напомним, что 15 декабря в результате попадания микрометеорита была повреждена внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека корабля. В результате пострадала система охлаждения.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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