Пять причин, почему файлы начинают медленнее копироваться с флэшки

Каждый наверняка хоть раз попадал в ситуацию, когда нужно быстро перекинуть какие-либо файлы на флэшку, и сначала все идет хорошо, но в какой-то момент скорость копирования резко замедляется. Портал makeuseof.com рассказал, в чем может скрываться причина таких неполадок.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Тип и размер файлов

Видео дня

Самое очевидное объяснение — это тип и размер файлов, которые вы передаете между компьютером и флэш-накопителем. Объемные видеоролики и высококачественные музыкальные дорожки, равно как и изображения в высоком разрешении, могут требовать гораздо большей пропускной способности, чем простые текстовые документы. Соответственно, на их передачу понадобится больше времени, даже если устройства подключены друг к другу через USB 3.0.

Количество файлов

Другой важный фактор — количество передаваемых файлов. Чем их больше их суммарный размер, тем больше нагрузки их перемещение оказывает на обе системы, из-за чего процесс передачи файлов может замедлиться. Если вы пытаете перекинуть много крупных файлов одновременно, попробуйте разделить их на группы поменьше и скопировать по отдельности. Если и это не поможет, попытайтесь копировать их по одиночке — да, это не идеальное решение, но тем не менее.

Фрагментация

Предыдущая хитрость может ускорить копирование файлов, однако она никак не отменяет некоторые системные факторы. Прежде всего, фрагментацию. При переносе файлов через USB данные могут фрагментироваться по разным причинам, от стабильности системы до совместимости и битых секторов на флэш-накопителе. Подобные нюансы не позволяют компьютеру полностью прочитывать информацию о файлах, что приводит к замедлению скорости передачи, т.к. каждый фрагмент файла должен быть скопирован по отдельности. Хорошая новость в том, что этой проблемы легко избежать: просто периодически дефрагментируйте ваши накопители, отключив фоновые программы.

Кэширование

Благодаря кэшированию операционные системы подготавливают файлы для быстрого доступа в будущем. К сожалению, этот процесс может существенно замедлить скорость передачи данных, т.к. вместо того, чтобы прочитывать информацию прямо из файла, система будет читать его сохраненный кэш. Который, к тому времени, мог порядком устареть. Чтобы этого не произошло, заведите привычку регулярно очищать старый кэш и на компьютере, и на съемных накопителях.

Проблемы совместимости устройств и драйверов