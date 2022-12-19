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56 минут назад

VK приобрела долю в компании-производителе шоу

News.ru

VK подписала договор о приобретении 51% долей ООО «Медиум кволити продакшн» креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова, которое производит шоу «Что было дальше?», «Я себя знаю», сериал «Внутри Лапенко» и другие. В компании заявили, что сделка позволит усилить позиции на рынке видеоконтента за счет шоу и совместных проектов.

VK приобрела долю в компании-производителе шоу
Фото: News.ruNews.ru

VK объявляет о подписании договора о приобретении 51% долей ООО «Медиум кволити продакшн», одного из лидеров по производству цифрового видеоконтента в СНГ, — говорится в сообщении.

Наука и техника,Вячеслав Дусмухаметов,
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