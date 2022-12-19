VK приобрела долю в компании-производителе шоу

VK подписала договор о приобретении 51% долей ООО «Медиум кволити продакшн» креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова, которое производит шоу «Что было дальше?», «Я себя знаю», сериал «Внутри Лапенко» и другие. В компании заявили, что сделка позволит усилить позиции на рынке видеоконтента за счет шоу и совместных проектов.