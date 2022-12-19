Израильские археологи обнаружили самые древние следы хлопка на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Arkeonews.

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Раскопками в городе в Тель-Цаф к юго-востоку от Бейт-Шеана руководил Дэнни Розенберг из Хайфского университета. Возраст этого города составляет примерно 7 тыс. лет, его расцвет пришелся на переходный период между эпохой сельских общин и больших городов. Текстиль из органических материалов со временем разлагается, поэтому у археологов мало примеров для изучения. Даже после того, как ткань со временем распалась, волокна все еще могут присутствовать в окружающих отложениях. Новые технологии позволяют археологам изучать микроскопические количества органических остатков с беспрецедентной точностью, в том числе определять, были ли волокна сотканы.

Исследование показало, что в культурном слое возрастом 7 тыс. лет действительно есть волокна хлопка. Ранее ученые считали, что неродная для этого региона ткань появилась здесь на несколько столетий позже. Скорее всего, ее импортировали из долины реки Инд с территории современного Пакистана — в то время это было единственное место его культивации.

Археологи отмечают, что в ту эпоху хлопковая нить применялась не только для изготовления одежды, но и для охоты и рыбалки. В ближайшее время ученые планируют выяснить, почему Тель-Цаф прекратил свое существование спустя 500 лет существования несмотря на избыток ресурсов и отсутствие признаков бедствия.