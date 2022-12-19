В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
19 минут назад

В долине реки Иордан обнаружили следы использования хлопка возрастом 7000 лет

Газета.Ru

Израильские археологи обнаружили самые древние следы хлопка на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Arkeonews.

Израильские археологи обнаружили самые древние следы хлопка на Ближнем Востоке
Фото: газета.ругазета.ру

Раскопками в городе в Тель-Цаф к юго-востоку от Бейт-Шеана руководил Дэнни Розенберг из Хайфского университета. Возраст этого города составляет примерно 7 тыс. лет, его расцвет пришелся на переходный период между эпохой сельских общин и больших городов. Текстиль из органических материалов со временем разлагается, поэтому у археологов мало примеров для изучения. Даже после того, как ткань со временем распалась, волокна все еще могут присутствовать в окружающих отложениях. Новые технологии позволяют археологам изучать микроскопические количества органических остатков с беспрецедентной точностью, в том числе определять, были ли волокна сотканы.

Исследование показало, что в культурном слое возрастом 7 тыс. лет действительно есть волокна хлопка. Ранее ученые считали, что неродная для этого региона ткань появилась здесь на несколько столетий позже. Скорее всего, ее импортировали из долины реки Инд с территории современного Пакистана — в то время это было единственное место его культивации.

Археологи отмечают, что в ту эпоху хлопковая нить применялась не только для изготовления одежды, но и для охоты и рыбалки. В ближайшее время ученые планируют выяснить, почему Тель-Цаф прекратил свое существование спустя 500 лет существования несмотря на избыток ресурсов и отсутствие признаков бедствия.

Ранее археолог рассказал о находке загадочных «курганов с усами» в Сибири.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители