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8 минут назад

В «Роскосмосе» допустили отправку резервного корабля на МКС через 45 дней

RT на русском

На Международную космическую станцию через 45 дней после инцидента с утечкой из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» могут отправить резервный корабль, заявили в «Роскосмосе».

В «Роскосмосе» допустили отправку резервного корабля на МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошёл часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции», — пояснили в пресс-службе госкорпорации.

Уточняется, что на Байконуре есть такой корабль — «Союз МС-23».

15 декабря российские космонавты официально сообщили об утечке из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» в результате повреждения обшивки корабля, в результате чего на борту происходит нагревание воздуха.

Позже специалисты «Роскосмоса» установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека.

Наука и техника,Роскосмос,
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