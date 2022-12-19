В «Роскосмосе» допустили отправку резервного корабля на МКС

На Международную космическую станцию через 45 дней после инцидента с утечкой из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» могут отправить резервный корабль, заявили в «Роскосмосе».
«Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошёл часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции», — пояснили в пресс-службе госкорпорации.
Уточняется, что на Байконуре есть такой корабль — «Союз МС-23».
15 декабря российские космонавты официально сообщили об утечке из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» в результате повреждения обшивки корабля, в результате чего на борту происходит нагревание воздуха.
Позже специалисты «Роскосмоса» установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека.