В «Роскосмосе» допустили отправку резервного корабля на МКС

«Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошёл часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции», — пояснили в пресс-службе госкорпорации.