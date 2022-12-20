Астрономы обнаружили две потенциально обитаемые экзопланеты

Международная научная группа, возглавляемая исследователями из Института астрофизики Канарских островов (IAC), обнаружила две экзопланеты, которые вращаются вокруг красного карлика GJ 1002 и находятся в зоне обитаемости. Исследование принято к публикации в Astronomy & Astrophysics.

Фото: Astronews.ru Astronews.ru

Недавно открытые планеты вращаются вокруг звезды GJ 1002, которая находится на расстоянии менее 16 световых лет от Солнечной системы. Массы планет аналогичны массе Земли. Планеты находятся в зоне обитаемости своей звезды. Орбитальный период GJ 1002b составляет около 10 дней, а орбитальный период GJ 1002c равен примерно 21 дню.

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«GJ 1002 - это красный карлик, масса которого составляет едва ли одну восьмую массы Солнца. Это довольно холодная, тусклая звезда. Это означает, что зона обитаемости находится очень близко к звезде», - объясняет Вера Мария Пассеггер, соавтор статьи и исследователь IAC.

Близость звезды к нашей Солнечной системе подразумевает, что две планеты, особенно GJ 1002c, являются отличными кандидатами для характеристики атмосфер.

«Будущий спектрограф ANDES для телескопа ELT в ESO, в котором участвует IAC, мог бы изучить присутствие кислорода в атмосфере GJ 1002c», - отмечает Йонай И. Гонсалес Эрнандес, исследователь IAC, соавтор статьи.

Обе планеты могут стать целями будущей миссии LIFE, которая в настоящее время находится на стадии изучения.

Исследование было проведено с помощью приборов ESPRESSO и CARMENES. GJ 1002 наблюдалась CARMENES в период с 2017 по 2019 год, а ESPRESSO - в период с 2019 по 2021 год.

«Из-за низкой температуры видимый свет от GJ 1002 слишком слаб, чтобы измерить вариации скорости с помощью большинства спектрографов», - говорит Игнаси Рибас, исследователь из Института космических наук (ICE-CSIC) и директор Института изучения Испании Каталонии (IEEC).

Чувствительность CARMENES в ближнем инфракрасном диапазоне превосходит чувствительность других спектрографов, предназначенных для обнаружения изменений скоростей звезд, что позволило изучить GJ 1002 с помощью этого прибора в обсерватории Калар-Альто.