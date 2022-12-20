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1 час назад

Астрономы обнаружили две потенциально обитаемые экзопланеты земного типа

AstroNews

Международная научная группа, возглавляемая исследователями из Института астрофизики Канарских островов (IAC), обнаружила две экзопланеты, которые вращаются вокруг красного карлика GJ 1002 и находятся в зоне обитаемости. Исследование принято к публикации в Astronomy & Astrophysics.

Астрономы обнаружили две потенциально обитаемые экзопланеты
Фото: Astronews.ruAstronews.ru

Недавно открытые планеты вращаются вокруг звезды GJ 1002, которая находится на расстоянии менее 16 световых лет от Солнечной системы. Массы планет аналогичны массе Земли. Планеты находятся в зоне обитаемости своей звезды. Орбитальный период GJ 1002b составляет около 10 дней, а орбитальный период GJ 1002c равен примерно 21 дню.

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«GJ 1002 - это красный карлик, масса которого составляет едва ли одну восьмую массы Солнца. Это довольно холодная, тусклая звезда. Это означает, что зона обитаемости находится очень близко к звезде», - объясняет Вера Мария Пассеггер, соавтор статьи и исследователь IAC.

Близость звезды к нашей Солнечной системе подразумевает, что две планеты, особенно GJ 1002c, являются отличными кандидатами для характеристики атмосфер.

«Будущий спектрограф ANDES для телескопа ELT в ESO, в котором участвует IAC, мог бы изучить присутствие кислорода в атмосфере GJ 1002c», - отмечает Йонай И. Гонсалес Эрнандес, исследователь IAC, соавтор статьи.

Обе планеты могут стать целями будущей миссии LIFE, которая в настоящее время находится на стадии изучения.

Исследование было проведено с помощью приборов ESPRESSO и CARMENES. GJ 1002 наблюдалась CARMENES в период с 2017 по 2019 год, а ESPRESSO - в период с 2019 по 2021 год.

«Из-за низкой температуры видимый свет от GJ 1002 слишком слаб, чтобы измерить вариации скорости с помощью большинства спектрографов», - говорит Игнаси Рибас, исследователь из Института космических наук (ICE-CSIC) и директор Института изучения Испании Каталонии (IEEC).

Чувствительность CARMENES в ближнем инфракрасном диапазоне превосходит чувствительность других спектрографов, предназначенных для обнаружения изменений скоростей звезд, что позволило изучить GJ 1002 с помощью этого прибора в обсерватории Калар-Альто.

Сочетание ESPRESSO и VLT позволило проводить измерения с точностью всего 30 см/сек, недостижимой для других приборов.

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