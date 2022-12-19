Должен уйти: завершился предложенный Маском опрос в Twitter

Голосование в Twitter-аккаунте предпринимателя Илона Маска, который накануне предложил пользователям соцсети решить его судьбу на посту главы компании, завершилось. В опросе приняли участие 17,5 млн человек.
57,5% респондентов проголосовали за то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть. Против высказались 42,5%. Бизнесмен еще никак не прокомментировал результаты голосования.
Отметим, что это уже не первый случай, когда Маск принимает решение, советуясь с мнением пользователей соцсети. В ноябре он разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после схожего опроса — тогда из 15 млн респондентов 51,8% высказались за разблокировку.
Напомним, что Маск возглавляет Twitter с 28 октября, после того как приобрел компанию за $44 млрд. Свое решение о покупке объяснил тем, что для будущего человеческой цивилизации требуется цифровая площадка, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».