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35 минут назад

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы соцсети

Никита Бородкин

Голосование в Twitter-аккаунте предпринимателя Илона Маска, который накануне предложил пользователям соцсети решить его судьбу на посту главы компании, завершилось. В опросе приняли участие 17,5 млн человек.

Должен уйти: завершился предложенный Маском опрос в Twitter
Фото: EPA/TACC EPA/TACC

57,5% респондентов проголосовали за то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть. Против высказались 42,5%. Бизнесмен еще никак не прокомментировал результаты голосования.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Маск принимает решение, советуясь с мнением пользователей соцсети. В ноябре он разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после схожего опроса — тогда из 15 млн респондентов 51,8% высказались за разблокировку.

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Напомним, что Маск возглавляет Twitter с 28 октября, после того как приобрел компанию за $44 млрд. Свое решение о покупке объяснил тем, что для будущего человеческой цивилизации требуется цифровая площадка, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

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