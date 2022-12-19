Астрофизики установили возраст воды на Земле

Астрофизики из Франции и Китая установили возраст присутствующей на Земле воды. Исследование показало, что она возникла одновременно с зарождением самой Солнечной системы, то есть ей не менее 4,5 миллиарда лет, сообщает GeoScienceWorld Elements.

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Ученые описали процесс появления воды. Он проходил в четыре этапа и начался еще в первичном облаке из водорода, гелия, углерода и кислорода.

Так, сначала молекулы кислорода «прилипли» к пылинкам вещества. Более легкие молекулы водорода сталкивались с пылинками и соединялись с кислородом. В результате этого взаимодействия возник водяной лед. Это была первая, так называемая холодная фаза.

Затем из-за гравитации материя начала скапливаться в центре облака, рождая протозвезду. Температура поднялась, и лед превратился в водяной пар (вторая фаза).

После этого стал формироваться протопланетный диск. Водяной пар достиг холодных областей и снова превратился в лед (третья фаза). В ходе заключительного четвертого этапа планеты, астероиды и кометы начали приобретать свой современный облик, и эти тела нести в себе воду в ее нынешнем состоянии.

Авторы нового исследования решили вычислить, сколько древней воды присутствует на планете сейчас. Расчеты показали, что она составляет от 1% до 50% всех запасов.

Названный диапазон может показаться слишком широким. Но исследование предоставило ученым важные данные для понимания раннего формирования воды. Так, авторы научной работы пришли к выводу, что большую часть воды Земля получила от пленетезималей (протопланет, существовавших в начале истории Солнечной системы), а не от комет.