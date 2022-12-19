В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
46 минут назад

Возраст воды на Земле оценили в 4,5 миллиарда лет

Мир24

Астрофизики из Франции и Китая установили возраст присутствующей на Земле воды. Исследование показало, что она возникла одновременно с зарождением самой Солнечной системы, то есть ей не менее 4,5 миллиарда лет, сообщает GeoScienceWorld Elements.

Астрофизики установили возраст воды на Земле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые описали процесс появления воды. Он проходил в четыре этапа и начался еще в первичном облаке из водорода, гелия, углерода и кислорода.

Так, сначала молекулы кислорода «прилипли» к пылинкам вещества. Более легкие молекулы водорода сталкивались с пылинками и соединялись с кислородом. В результате этого взаимодействия возник водяной лед. Это была первая, так называемая холодная фаза.

Затем из-за гравитации материя начала скапливаться в центре облака, рождая протозвезду. Температура поднялась, и лед превратился в водяной пар (вторая фаза).

После этого стал формироваться протопланетный диск. Водяной пар достиг холодных областей и снова превратился в лед (третья фаза). В ходе заключительного четвертого этапа планеты, астероиды и кометы начали приобретать свой современный облик, и эти тела нести в себе воду в ее нынешнем состоянии.

Авторы нового исследования решили вычислить, сколько древней воды присутствует на планете сейчас. Расчеты показали, что она составляет от 1% до 50% всех запасов.

Названный диапазон может показаться слишком широким. Но исследование предоставило ученым важные данные для понимания раннего формирования воды. Так, авторы научной работы пришли к выводу, что большую часть воды Земля получила от пленетезималей (протопланет, существовавших в начале истории Солнечной системы), а не от комет.

Ранее ученые описали возникновение континентов на Земле. Процесс связали с древним водным циклом.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители