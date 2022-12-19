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1 час назад

Больше половины участников опроса Маска проголосовали за его уход с поста главы Twitter

ТАССиещё 2

Опрос, организованный Илоном Маском в воскресенье в соцсети Twitter, завершился. 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста главы одноименной компании, 42,5% проголосовали против.

Должен уйти: завершился предложенный Маском опрос в Twitter
Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Опрос продлился 12 часов, в нем приняли участие более 17,5 млн пользователей.

Маск при создании опроса пообещал "руководствоваться результатами голосования". Позднее он опубликовал два сообщения. В одном посте предприниматель привел пословицу "бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться", в другом высказал мнение, что "те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают".

27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

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