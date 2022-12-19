Должен уйти: завершился предложенный Маском опрос в Twitter

Опрос, организованный Илоном Маском в воскресенье в соцсети Twitter, завершился. 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста главы одноименной компании, 42,5% проголосовали против.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Опрос продлился 12 часов, в нем приняли участие более 17,5 млн пользователей.

Маск при создании опроса пообещал "руководствоваться результатами голосования". Позднее он опубликовал два сообщения. В одном посте предприниматель привел пословицу "бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться", в другом высказал мнение, что "те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают".