Суперкомпьютер предрек Земле массовое вымирание

К концу столетия на Земле может начаться массовое вымирание, которое уничтожит более четверти всего мирового биоразнообразия. Ученые из Европы и Австралии сделали такой прогноз по результатам компьютерного моделирования, сообщает Science Advances.

Фото: NASA NASA

Авторы исследования подчеркнули, что фактически шестое массовое вымирание уже началось. В последние сто лет в среднем исчезает два вида позвоночных ежегодно. В красном списке Международного союза охраны природы значится более 42 тысяч видов, которым грозит полное исчезновение.

С помощью суперкомпьютера ученые из Европейской комиссии и австралийского Университета Флиндерса создали виртуальную планету с 15 000 пищевых сетей. Затем они проанализировали, как этот мир будет меняться в ближайшие сто лет.

В модели ученые учли фактор «совместного вымирания» – ситуацию, когда исчезновение одного вида неизбежно влечет за собой вымирание другого.

«Представьте себе хищника, который теряет свою добычу из-за изменения климата. Потеря вида-добычи является первичным вымиранием, поскольку он непосредственно пострадал от катаклизма. Но хищник, поскольку ему нечего есть, также вымрет», – пояснили авторы научной работы.

Кроме того, учитывались изменения климата и землепользования. Модель позволила ученым протестировать несколько возможных сценариев. Результаты показали, что в лучшем случае к 2050 году Земля потеряет 6% биоразнообразия, а к 2100 – 13%. В худшем сценарии эти показатели составили соответственно 10% и 27%.

Результаты показали «гораздо большие потери, чем предполагалось ранее». Создатели модели отметили, что ближайшие десятилетия станут решающими для сохранения глобального биоразнообразия.