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1 час назад

Суперкомпьютер предрек Земле шестое массовое вымирание к 2100 году

Мир24

К концу столетия на Земле может начаться массовое вымирание, которое уничтожит более четверти всего мирового биоразнообразия. Ученые из Европы и Австралии сделали такой прогноз по результатам компьютерного моделирования, сообщает Science Advances.

Суперкомпьютер предрек Земле массовое вымирание
Фото: NASANASA

Авторы исследования подчеркнули, что фактически шестое массовое вымирание уже началось. В последние сто лет в среднем исчезает два вида позвоночных ежегодно. В красном списке Международного союза охраны природы значится более 42 тысяч видов, которым грозит полное исчезновение.

С помощью суперкомпьютера ученые из Европейской комиссии и австралийского Университета Флиндерса создали виртуальную планету с 15 000 пищевых сетей. Затем они проанализировали, как этот мир будет меняться в ближайшие сто лет.

В модели ученые учли фактор «совместного вымирания» – ситуацию, когда исчезновение одного вида неизбежно влечет за собой вымирание другого.

«Представьте себе хищника, который теряет свою добычу из-за изменения климата. Потеря вида-добычи является первичным вымиранием, поскольку он непосредственно пострадал от катаклизма. Но хищник, поскольку ему нечего есть, также вымрет», – пояснили авторы научной работы.

Кроме того, учитывались изменения климата и землепользования. Модель позволила ученым протестировать несколько возможных сценариев. Результаты показали, что в лучшем случае к 2050 году Земля потеряет 6% биоразнообразия, а к 2100 – 13%. В худшем сценарии эти показатели составили соответственно 10% и 27%.

Результаты показали «гораздо большие потери, чем предполагалось ранее». Создатели модели отметили, что ближайшие десятилетия станут решающими для сохранения глобального биоразнообразия.

Ранее эксперты назвали главные климатические угрозы для человечества. Среди них: таяние ледников и вечной мерзлоты, гибель коралловых рифов.

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