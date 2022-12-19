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40 минут назад

Во время финала ЧМ-2022 Google поставил абсолютный рекорд посещаемости за 25 лет

Чемпионат.com

Финальный день ЧМ-2022 стал не только настоящим зрелищем, но и поставил невероятный рекорд для поисковиков. Как рассказал генеральной директор Google Пичаи Сундарараджан, 18 декабря стал рекордным днём для компании в плане трафика за последние 25 лет.

Во время финала ЧМ-2022 Google поставил рекорд посещаемости за 25 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Поисковые запросы во время финала ЧМ-2022 поставили рекорд по трафику за последние 25 лет. Такое ощущение, будто весь мир искал одно и то же!

К сожалению, Пичаи не поделился конкретной статистикой, однако какую-то информацию можно получить из открытых источников. Так, согласно Google Trends, вчера было сделано больше 200 тыс. запросов по поиску Антуана Гризманна, при этом Килиан Мбаппе каким-то образом не попал в топ, сделав хет-трик.

Невероятной популярностью ЧМ-2022 в «Твиттере» также похвастался Илон Маск. По его словам, после гола сборной Франции в финале пользователи публиковали 24400 постов в секунду — это абсолютный рекорд для чемпионата мира по футболу.

Наука и техника,Илон Маск,Антуан Гризманн,Google,
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