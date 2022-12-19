L3Harris покупает производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne

Американская оборонная компания L3Harris сообщила в воскресенье о заключении соглашения на $4,7 млрд о приобретении компании Aerojet Rocketdyne, специализирующейся на производстве ракетных двигателей.

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"Компании L3Harris Technologies и Aerojet Rocketdyne Holdings объявили о подписании окончательного соглашения о приобретении компанией L3Harris компании Aerojet Rocketdyne за $58 за акцию с расчетом наличными в рамках сделки стоимостью $4,7 млрд с учетом чистого долга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте L3Harris.

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Компания отмечает, что приобретение производителя ракетных двигателей позволит ей "эффективно противодействовать текущим и возникающим угрозам", а также поспособствует "научным открытиям и инновациям благодаря целевым инвестициям в передовые ракетные и гиперзвуковые технологии".

"В составе L3Harris мы объединим наши передовые технологии с их значительным опытом и ресурсами, чтобы ускорить достижение нашей общей цели: обеспечить оборону нашей страны и освоение космоса", - заявила гендиректор Aerojet Rocketdyne Эйлин Дрейк, чьи слова приводятся в релизе.

Сделка, как полагают стороны, будет закрыта в 2023 году "при условии получения необходимых разрешений и согласований регуляторов и других условий, обычных в ситуациях завершения соглашения".

В феврале американская корпорация Lockheed Martin отказалась от планов приобрести примерно за $4,4 млрд компанию Aerojet Rocketdyne. Решение о расторжении соглашения последовало после того, как Федеральная торговая комиссия (ФТК) США подала иск, чтобы добиться наложения предварительного судебного запрета. Специалисты ФТК выступили против сделки, поскольку посчитали, что она нарушает антимонопольные нормы.

О компаниях, заключивших сделку

L3Harris Technologies, согласно описанию на ее сайте, предлагает "передовые оборонные и коммерческие технологии в космической, воздушной, наземной, морской и кибернетической сферах". Годовой доход компании составляет более $17 млрд, ее клиенты находятся более чем в 100 странах мира. По оценке газеты Financial Times, эта компания - шестой самый крупный оборонный подрядчик США. Компания отвечает за производство навигационно-прицельных устройств для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в ходе конфликта на Украине.