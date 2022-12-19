Что такое Mastodon: соцсеть, в которую все бегут из Twitter

После того, как Илон Маск приобрел Twitter, социальная сеть потерпела значительный отток пользователей: часть людей ушла на Mastodon — децентрализованный аналог Twitter, который фактически удвоил количество активных пользователей. Портал TechCrunch рассказал о Mastodon и том, чем платформа отличается от Twitter.

Фото: Mastodon Mastodon

Что такое Mastodon

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Проект Mastodon — это социальная сеть, созданная немецким инженером российского происхождения Евгением Рочко в 2016 году. На первый взгляд она похожа на копию Twitter, однако разработка Рочко отличается несколькими важными нюансами. Во-первых, Mastodon — некоммерческая платформа, которая не отчитывается перед акционерами. Во-вторых, механизмы Mastodon работают совершенно иначе: это децентрализованный микроблог, который сами разработчики называют «федеративной системой, похожей на электронную почту».

На практике социальная сеть функционирует следующим образом. При создании учетной записи каждый пользователь выбирает сервер, примерно так же, как и регистрации электронной почты. От выбранного сервера зависит адрес профиля: например, если вы зарегистрировались через сервер, посвященный видеоиграм, то ваш адрес может выглядеть как @[ваше имя пользователя]@videogames.social. При этом вы сможете общаться с пользователями на других серверах, точно так же, как владельцы почтовых ящиков Gmail могут отправлять письма на Yahoo. Тем не менее, серверы могут блокировать друг друга и ограничивать коммуникации между собой.

Чем серверы Mastodon отличаются от Twitter

Суть Mastodon в том, что создание и администрирование собственного тематического сервера доступно кому угодно: как индивидуальным пользователям, так и группам, организациям или другим компаниям. Они могут настроить свои правила, ограничения и пользовательскую политику. Некоторые серверы позволяют присоединяться всем желающим, тогда как другие допускают новых участников только по приглашениям или после проверки администратором. Например, сервер, где собираются академики и ученые, может попросить ссылку на опубликованную научную работу, чтобы убедиться, что новый пользователь — профессиональный исследователь в той или иной сфере.

Выбор сервера может показаться непростой задачей, но, на самом деле, беспокоиться не о чем: вы в любом случае сможете общаться с людьми, которые зарегистрировались в других сообществах. Кроме того, учетную запись всегда можно перенести на другой сервер. Если не считать этих нюансов, Mastodon поддерживает все те же функции, что и Twitter. Пользователи могут отвечать на посты друг друга, репостить записи, добавлять их в избранное, создавать закладки и хэштеги. Поддержка медиа немного ограничена, т.к. в Mastodon можно выкладывать только картинки, видео, звуковые файлы и опросы: никаких гифок или геометок. Mastodon также из принципа не поддерживает возможность цитировать чужие записи и верифицировать учетные записи заветной синей галочкой.

Как зарегистрироваться в Mastodon

Кнопка «Создать аккаунт» на официальном сайте Mastodon автоматически переключит вас на список серверов. Вы можете отфильтровать их по региону, предпочитаемому языку, тематике, скорости регистрации и другим критериям. После того, как вы найдете подходящий сервер и он одобрит создание вашей учетной записи, готово — можно заходить на собственную страницу и подписываться на других людей.

Преимущества и недостатки Mastodon на фоне Twitter