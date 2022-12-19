Внутри астероида предложили построить город

Ученые из Рочестерского университета в США предложили самую необычную на данный момент концепцию освоения космоса. Они посоветовали строить города внутри астероидов, сообщает Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Проект назвали Habitat Bennu (Обитаемый Бенну) в честь астероида, открытого в 1999 году. Согласно некоторым теориям, он является полым внутри.

Исследование гласит, что для строительства городов подойдет не только Бенну, но и другой астероид диаметром от 300 метров. Теоретически его можно расширить в цилиндрическую космическую среду обитания площадью около 22 квадратных миль (примерно 57 квадратных километров) – это сравнимо с площадью Манхэттена.

Ученые предложили выдолбить астероид изнутри, увеличить его вращение для создания искусственной гравитации и построить там жилые здания. Придать комической скале скорость предполагается посредством ракетных двигателей – их закрепят в определенных местах и запустят перпендикулярно поверхности.

Чтобы астероид не распался на груду обломков при вращении, его поверхность следует покрыть гибким сетчатым мешком. Материалом для изготовления мешка послужат сверхлегкие и прочные углеродные нановолокна.

Фрагменты космической породы, налипающие на сетку, образуют плотный слой и послужат защитой от космической радиации. Также в конструкцию города в астероиде войдут солнечные панели, необходимые для выработки энергии.

Ученые отметили, что астероиды можно рассматривать не только как места будущего обитания, но и как космодромы для межпланетных путешествий. Их исследование требует инженерных достижений, которых в наши дни еще не существует. Но с точки зрения физики такой проект вполне возможен.