Установлено точное место повреждения «Союза МС-22»

«Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи», — сообщил РИА Новости информированный источник.

По его словам, место повреждения «было локализовано на основе изучения фото- и видеоматериалов, присланных экипажем МКС».

15 декабря российские космонавты официально сообщили об утечке из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» в результате повреждения обшивки корабля, в результате чего на борту происходит нагревание воздуха.