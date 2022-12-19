Установлено точное место повреждения «Союза МС-22»

Специалисты «Роскосмоса» установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС).
«Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи», — сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, место повреждения «было локализовано на основе изучения фото- и видеоматериалов, присланных экипажем МКС».
15 декабря российские космонавты официально сообщили об утечке из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» в результате повреждения обшивки корабля, в результате чего на борту происходит нагревание воздуха.