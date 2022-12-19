Россия ратифицировала соглашение с ОАЭ о сотрудничестве в космосе

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

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Документ был подписан в Дубае 26 октября 2021 года. Он позволяет реализовывать совместные проекты, в том числе устанавливать в ОАЭ станции ГЛОНАСС.

Как отмечается в сопроводительных материалах, после вступления соглашения в силу стороны смогут приступить к реализации совместного с Казахстаном трехстороннего проекта по модернизации стартового комплекса площадки космодрома Байконур и других объектов наземной инфраструктуры космодрома для осуществления пусков ракет-носителей семейства "Союз-2".

Финансировать расходы, связанные с выполнением обязательств по соглашению, будут Роскосмос и Космическое агентство ОАЭ, однако совместная космическая деятельность будет осуществляться в том числе и на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность.

Соглашение вступит в силу после ратификации обеими сторонами.