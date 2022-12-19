Tecno привезла в Россию флагманский смартфон, ноутбук и наушники

Китайский бренд Tecno объявил о старте в России предзаказа нового флагманского смартфона PHANTOM X2, а также о старте продаж ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1.

Фото: Tecno Tecno

Смартфон PHANTOM X2 получил процессор MediaTek Dimensity 9000 5G, память 8 ГБ + 256 ГБ. В системе камер у него установлен 64-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией, 13-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп модуль для эффекта боке. Смартфон оснащается AMOLED-экраном диагональю 6,8 дюйма. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Смартфон может зарядиться до 100% за 60 минут.

PHANTOM X2 будет доступен для предзаказа с 20 декабря за 44 990 рублей на OZON, М.Видео и DNS.

Ноутбук MEGABOOK T1 получил тонкий корпусом 14.8 мм и вес 1,48 кг. Диагональ экрана тут составляет 15,6 дюйма. ПК может проработать до 17,5 часа без подзарядки или до трёх дней в режиме ожидания. Ноутбук представлен двумя модификациями: процессор Intel Core i3-1005G1 12 ГБ + 256 ГБ (SSD) и Intel Core i51035G1 16 ГБ + 512 ГБ (SSD). Цены на новинку начинаются с 39 990 рублей.

Tecno

Наушники Sonic 1 выделяются тем, что их можно носить как с амбушюрами, так и без. Одной зарядки должно хватить на 50 часов прослушивания музыки. Цена Sonic 1 — 3 490 рублей.