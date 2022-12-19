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47 минут назад

Google поздравила Аргентину с победой на ЧМ-2022 "пасхалкой" с салютом в поисковике

Газета.Ru

По окончании Чемпионата мира по футболу 2022 компания Google добавила в свою поисковую систему «пасхалку», чтобы поздравить Аргентину с победой. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Google поздравила Аргентину с победой на ЧМ-2022 «пасхалкой»
Фото: Газета.ruГазета.ru

Если вбить в поиске «ЧМ-2022», «Чемпионат мира», «Катар 2022» или другие аналогичные запросы, то можно увидеть таблицу с результатами всех матчей, а также праздничный салют в цветах аргентинского флага. Внизу экрана также появится дополнительная кнопка, которая позволит «запускать» салют по нажатию.

Кроме того, в мобильной версии Google-поиска также была запущена мини-игра, в которой нужно было забивать голы за любимую команду. На момент написания новости соревнование уже завершилось, и пользователь может увидеть его результаты.

В финале Чемпионата мира-2022 Аргентина обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Наука и техника,Mail.ru Group,Google,
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