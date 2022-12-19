В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
23 минуты назад

«Роскосмос» раскрыл подробности об аналоге Starlink

Lenta.ruиещё 1

Российские спутники, которые входят в группировку «Марафон-IoT», будут выпускать серийно. Подробности о системе, которую считают аналогом группировки Starlink, «Роскосмос» раскрыл в своем Telegram-канале.

В компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева состоялось заседание совета главных конструкторов по созданию многоспутниковой системы передачи данных, включенной в проект «Сфера».

«Группировка "Марафон IoT" из 264 спутников охватит весь земной шар. Аппараты предполагается изготавливать серийно, с периодичностью выпуска изделий — один спутник в два дня. Для этого в ИСС создаются новые рабочие места поточной сборки и испытаний», — говорится в сообщении.

В системе Starlink обнаружили уязвимость

Отмечается, что развертывание системы «Марфон-IoT» — одно из приоритетных направлений проекта «Сфера». В «Роскосмосе» уточнили, что на базе спутников этой группировки планируют реализовать сервисы мобильного интернета вещей и решать задачи в интересах авиации.

В декабре в «Роскосмосе» сообщили, что первый спутник «Экспресс-РВ» запустят в рамках проекта сфера в 2025 году, а полную орбитальную группировку развернут в 2026 году.

В ноябре гендиректор ИСС имени Решетнева Евгений Нестеров рассказал, что в 2025 году «Роскосмос» запустит 132 аппарата «Марафон-IoT».

Наука и техника,Видео,Евгений Нестеров,ИСС им. академика Решетнева,Роскосмос,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители