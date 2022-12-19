Глава Минцифры: VPN-сервисы в России пока не приживаются

Доля пользователей VPN-сервисов в России не растет, подобные ресурсы «не приживаются» в стране. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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Как отметил министр, при анализе трафика мобильных операторов стало понятно, что доля VPN-сервисов после всплеска летом вернулась к уровню марта-апреля.

«То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели», — цитирует Шадаева «Интерфакс».

Глава Минцифры напомнил, что в рамках закона о суверенном рунете в России создана система блокирования доступа к ресурсам, нарушающим законодательство. Через эту систему уже проходит «львиная доля трафика».