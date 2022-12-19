Xiaomi планирует сократить 6 тысяч сотрудников

Xiaomi планирует существенные сокращения штата компании. Об этом сообщает портал Gadget Tendency.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Известно, что увольнения коснутся почти всех отделов Xiaomi, включая департамент мобильных устройств и интернет-сервисов. В одних отделах будут сокращены до 40% сотрудников, в других — до 75%. В общем компанию покинут около 15-20% от текущего штата, что составляет примерно 6 тыс. человек.

План компенсации представляет собой формулу N+2 — это означает, что каждый работник, попавший под сокращение, получит как минимум три оклада. Отмечается, что многие сотрудники Xiaomi остались довольны условиями работодателя.