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49 минут назад

Специальное подразделение Пентагона прокомментировало высадки НЛО на Земле

Ferra.ru

В июле 2022 года Министерство обороны США создало специальное подразделение, занимающееся изучением НЛО. И вот, под конец года, оно поделилось информацией о высадках инопланетян на Землю.

В Пентагоне прокомментировали «высадки» НЛО на Земле
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Представители отдела отметили, что за последнее время они получили несколько сотен новых сообщений от людей об аномалиях. Но по итогу никаких подтверждений существования инопланетян ими зафиксировано не было.

Рональд Малтри, заместитель министра обороны США по разведке

Мы не видели ничего, что позволило бы нам предположить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет внеземное происхождение. Я не видел ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение [Земли] инопланетянами или же авария [корабля] инопланетян.

Напомним, что официальное название нового подразделения — «Управление по анализу аномалий во всех средах». Его главной задачей является изучение неопознанных объектов в космосе, в воздухе и в воде.

Наука и техника,Пентагон,
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