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19 минут назад

Россияне бросились скупать технику малоизвестных брендов

Лера Букина

Россияне начали готовиться к Новому году заранее из-за опасений роста цен и логистических сложностей. Они активно совершают покупки в магазинах, хотя раньше спрос увеличивался ближе к датам празднования, сообщает РБК.

Россияне бросились скупать технику малоизвестных брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в период с 1 по 14 декабря граждане приобретали чаще всего бытовую технику и смартфоны среднеценовых и малоизвестных брендов. Примечательно, что покупатели делали выбор в пользу наиболее дорогих моделей в данном сегменте.

В категории «бытовая техника» наибольшим спросом пользовались китайский бренд Haier, турецкий Beko, словенский Gorenje, итальянский Candy, китайский Midea, узбекский Artel.

Лидерами в категории «смартфоны» стали Xiaomi, Realme, Tecno, Vivo и Apple. Напомним, что последняя фирма решила покинуть российский рынок, однако гаджеты данной марки поставляются по параллельному импорту.

В «МегаФоне» отметили рост продаж в розничной сети в начале этого месяца на 20% в штучном выражении в сравнении с декабрем 2021 года. В МТС зафиксировали падение числа проданных мобильных устройств на 17% с 1 по 7 декабря к прошлому году.

В Wildberries подчеркивают, что самыми популярными товарами на маркетплейсе с 1 по 14 декабря стали носимые гаджеты и бытовая техника. При этом годом ранее лидерами продаж были чехлы для телефонов, защитные стекла, наушники, кабели, пульсоксиметры, триммеры, смартфоны и др.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования сервиса Superjob, праздничный бюджет на Новый год и каникулы в среднем составит по 17 500 рублей на человека. В эту сумму не входят траты на подарки.

Наука и техника,Мегафон,МТС,Apple,
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