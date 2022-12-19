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11 минут назад

Названа окончательная «дата смерти» браузера Internet Explorer

Газета.Ru

Компания Microsoft объявила окончательную дату отключения браузера Internet Explorer на компьютерах с операционной системой Windows 10. Как сообщает портал XDA, это произойдет 14 февраля 2023 года.

Названа окончательная «дата смерти» Internet Explorer
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что отключение IE случится одновременно с очередным обновлением нового браузера Microsoft Edge. В компании посоветовали всем пользователям, которые все еще пользуются устаревшей программой, перейти на Edge, а также удалить ярлыки и иные ссылки, ведущие на Internet Explorer, до момента отключения — это поможет избежать ошибок в системе.

Известно, что Internet Explorer продолжит работу на системах Windows 7 некоторых корпоративных клиентов Microsoft, а также Windows 8.1, корпоративных версиях Windows 10 LTSC, Windows 10 IoT и серверных редакциях.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как разработчик браузера Firefox, компания Mozilla, прислала команде Microsoft Edge торт в честь «смерти» предшественника в лице Internet Explorer. Это уже стало своеобразной традицией — команды Mozilla и Microsoft ежегодно отправляют друг другу торты в честь новых версий браузеров.

Наука и техника,Microsoft,
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