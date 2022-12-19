Сочинения в российских школах будет проверять нейросеть

Уже с февраля следующего года в пилотном режиме искусственный интеллект будет проверять сочинения по литературе, русскому языку, истории и обществознанию, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Фото: Unsplash Unsplash

Отмечается, что разработка позволит разгрузить работу учителей на 20%, снизить человеческий фактор. Искусственный интеллект способен искать грамматические, пунктуационные и смысловые ошибки.

«Пилотное применение новой разработки начнется в школах в феврале и будет касаться учителей русского языка и литературы, истории и обществознания», – говорится в сообщении.

Разработанный алгоритм находит ошибки лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт. Также программа продемонстрировала точность «на уровне 100,14% по сравнению со средней разметкой преподавателя-эксперта».