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43 минуты назад

Сочинения в российских школах будет проверять нейросеть

Мир24иещё 3

Уже с февраля следующего года в пилотном режиме искусственный интеллект будет проверять сочинения по литературе, русскому языку, истории и обществознанию, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Сочинения в российских школах будет проверять нейросеть
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что разработка позволит разгрузить работу учителей на 20%, снизить человеческий фактор. Искусственный интеллект способен искать грамматические, пунктуационные и смысловые ошибки.

«Пилотное применение новой разработки начнется в школах в феврале и будет касаться учителей русского языка и литературы, истории и обществознания», – говорится в сообщении.

Разработанный алгоритм находит ошибки лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт. Также программа продемонстрировала точность «на уровне 100,14% по сравнению со средней разметкой преподавателя-эксперта».

Ранее сообщалось что в России вышел первый в мире сборник рассказов, написанный человеком и нейросетью. Авторами книги «Пытаясь проснуться» стали писатель Павел Пепперштейн и его «двойник».

Наука и техника,Павел Пепперштейн,
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