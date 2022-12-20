Выпуск нового флагмана Samsung сорвали

Samsung отложила дату выхода новых флагманских смартфонов. Об этом сообщает издание Notebook Check.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера с ником TheGalox_. По словам автора, выпуск новых флагманов Samsung оказался сорван, так как в компании не смогли определиться с ценой девайсов. В связи с этим корпорация перенесла презентацию, которая ранее была запланирована на начало 2023 года.

Источник отметил, что руководители Samsung хотят компенсировать расходы на производство телефонов Galaxy S22 и одновременно установить конкурентную цену. Специалист рассказал, что в настоящий момент в компании решили выпустить стартовый Galaxy S23 по цене 799 долларов, Galaxy S23+ — 899 долларов, Galaxy S23 Ultra — 1199 долларов. В этом случае цены на флагманские девайсы корейского бренда останутся неизменными по сравнению с ценами на линейку Galaxy S22. Однако Galaxy S23+ будет на 100 долларов дешевле, чем Galaxy S22+.

«Несомненно, установление цены — трудный процесс для любой компании, занимающейся запуском крупного продукта, и особенно сложный на конкурентном и переполненном рынке смартфонов», — подчеркнули журналисты.