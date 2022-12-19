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37 минут назад

В России могут отменить наказание за использование пиратского софта

Primpressиещё 1

В России могут отменить наказание за использование пиратского софта, сообщает PRIMPRESS.

В России хотят отменить наказание за использование пиратского софта
Фото: Primpress.ru/Primpress.ru/

В Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать ПО обратился Институт развития предпринимательства и экономики.

В нем отмечается, что промышленность и ретейл не могут работать без IТ-решений (операционных систем, офисных продуктов, IТ-сред для разработки).

В письме института сказано о том, что зарубежные поставщики отказывают российским компаниям . В письме также обратили внимание на то, что такая адаптация потребует времени.

В этом году, по данным Йельской школы менеджмента, российский рынок покинули 64 компании . Кроме того, около 118 таких организаций приостановили деятельность, операционную деятельность сократили еще 26, и только 19 продолжили работу.

В письме института отмечено, что из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО трудности испытывают 70% российских компаний. Такие данные показал опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в августе текущего года.

По словам юристов, на программное пиратство в настоящее время предусмотрены крупные штрафы или до шести лет тюрьмы.

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