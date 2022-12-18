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1 час назад

Подтверждены цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 7000

Ferra.ru

Слухи о возможных ценах на Ryzen 7000 оказались верными. В сеть утекли слайды из презентации AMD, на которых показаны цены и характеристики грядущей серии процессоров.

Подтверждены цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 7000
Фото: ferra.ruferra.ru

AMD готовит три модели: Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7 7700 и Ryzen 5 7600. 12-ядерный Ryzen 9 7900 получит тактовую частоту до 5,4 ГГц. Согласно слайду, этот процессор будет стоить 429 долларов и будет конкурировать с чипами Intel Core i9-13900 и i9-12900.

8-ядерный Ryzen 7 7700 имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и разгон до 5,3 ГГц. Он будет конкурировать с Core i7-13700 и i7-12700K от Intel, а стоимость его составит 329 долларов.

Наконец, 6-ядерный Ryzen 5 7600 будет разгоняться до 5,1 ГГц и продаваться по цене 229 долларов. Его конкуренты — процессоры Core i5-13600 и i5-12600.

Новинки должны выйти в январе.

Наука и техника,Intel,
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