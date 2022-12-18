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12 минут назад

В США создадут специальную соцсеть для темнокожих

Ferra.ru

Бывшие сотрудники Twitter запускают новую соцсеть — Spill. Её называют убежищем для темнокожих.

В США создадут специальную соцсеть для темнокожих
Фото: ferra.ruferra.ru

Новая Spill должна будет стать альтернативой известной соцсети, своего рода прибежищем для Black Twitter. Создатели уточнили, что зарегистрироваться на платформе сможет любой человек, но в первую очередь она предназначена для темнокожих, представителей ЛГБТ-сообщества и других меньшинств.

Основатели соцсети рассказали, что во время работы в Twitter их связывало то, что они были чернокожими сотрудниками.

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