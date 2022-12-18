В США создадут специальную соцсеть для темнокожих

Новая Spill должна будет стать альтернативой известной соцсети, своего рода прибежищем для Black Twitter. Создатели уточнили, что зарегистрироваться на платформе сможет любой человек, но в первую очередь она предназначена для темнокожих, представителей ЛГБТ-сообщества и других меньшинств.