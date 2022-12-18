Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян

В США из-за дефицита подопытных обезьян начались проблемы с научными исследованиями. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.
«Ученые сталкиваются с тем, что приходится откладывать отдельные исследования на сроки, доходящие до года. Им стало сложно приобрести так называемых нечеловекообразных приматов, которые используются при доказательстве безопасности лекарств», - сообщает газета.
Главным поставщиком обезьян в США раньше являлась КНР, но в 2020 году китайцы полностью запретили экспорт.
Кроме того, американцы получали обезьян из Камбоджи, но теперь поставки под вопросом, поскольку Вашингтон обвинил камбоджийских чиновников в незаконном ввозе обезьян в США.
В итоге цена подопытной обезьяны за последние годы увеличилась в три раза. Ожидается, что в следующем году стоимость животного достигнет 30-35 тысяч долларов.
Ранее в Японии одобрили господдержку для экспериментов по созданию гибрида человека и животного. Ученые намерены внедрить клетки человека в эмбрионы животного.