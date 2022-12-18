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46 минут назад

Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян

Майк Габриелян

В США из-за дефицита подопытных обезьян начались проблемы с научными исследованиями. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.

Американские ученые сообщили о дефиците подопытных обезьян
Фото: риа новостириа новости

«Ученые сталкиваются с тем, что приходится откладывать отдельные исследования на сроки, доходящие до года. Им стало сложно приобрести так называемых нечеловекообразных приматов, которые используются при доказательстве безопасности лекарств», - сообщает газета.

Главным поставщиком обезьян в США раньше являлась КНР, но в 2020 году китайцы полностью запретили экспорт.

Кроме того, американцы получали обезьян из Камбоджи, но теперь поставки под вопросом, поскольку Вашингтон обвинил камбоджийских чиновников в незаконном ввозе обезьян в США.

В итоге цена подопытной обезьяны за последние годы увеличилась в три раза. Ожидается, что в следующем году стоимость животного достигнет 30-35 тысяч долларов.

Ранее в Японии одобрили господдержку для экспериментов по созданию гибрида человека и животного. Ученые намерены внедрить клетки человека в эмбрионы животного.

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