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54 минуты назад

Учёные нашли новый способ искать корабли инопланетян

Ferra.ru

Физики предложили новый способ искать возможные сигналы от внеземных цивилизаций. Можно использовать детекторы гравитационных волн.

Учёные нашли новый способ искать корабли инопланетян
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как правило, такие сигналы ищут в электромагнитном излучении. Учёные решили, что арсенал инструментов можно расширить, чтобы повысить вероятность всё-таки наткнуться на следы инопланетян.

В США высказались о возможном посещении Земли инопланетянами

Исследователи пришли к выводу, что если высокоразвитая цивилизация захочет путешествовать по космосу, она рано или поздно построит гигантский или быстрый корабль. А такой корабль создаст колебания пространства-времени. Детекторы гравитационных волн, теоретически, смогут зафиксировать их. Кроме того, плюс таких детекторов в том, что они мониторят всё небо сразу.

Учёные рассчитали, что наземные интерферометры LIGO, VIRGO и KAGRA смогли бы зафиксировать корабли инопланетян в радиусе до 326 156 световых лет от Земли.

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